08:08

"Un’importante iniezione di fiducia per le imprese e i lavoratori del turismo". Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commenta la decisione del Consiglio dei ministri di avviare la realizzazione delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative al settore turismo.

“Ringraziamo il ministro Garavaglia per aver accolto le istanze di Federalberghi - aggiunge Bocca - attivando strumenti per aiutare le imprese a superare questa fase che per molti è ancora complicata e a effettuare gli investimenti necessari per competere con l'agguerrita concorrenza internazionale".



Le misure previste dal decreto offrono un contributo alla ripartenza che il presidente Federalberghi definisce ottimo, “in quanto supportano la riqualificazione delle strutture ricettive, con contributi a fondo perduto e credito d’imposta, e accompagnano l’erogazione del credito, per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti”.