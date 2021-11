Holiday Inn Express, 3mila alberghi nel mondo e 650 nuove aperture

13:48

Nonostante la pandemia prosegue l’espansione di Holiday Inn Express. Il marchio del gruppo inglese Ihg ha annunciato di aver tagliato il traguardo dei 3milia alberghi in 2.100 città. Altre 650 aperture sono attese nei prossimi anni.



Il marchio Holiday Inn Express è stato lanciato 30 anni fa e oggi è presente in 50 Paesi. Tra le inaugurazioni recenti, Secondo quanto riportato da Travel Weekly, una struttura di 455 camere a Dusseldorf, che è la più grande proprietà in Europa, e l’Holiday Inn Express Zhuhai Gongbei in Cina.