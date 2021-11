11:13

Non è vero che il mondo degli eventi è fermo, la domanda va solo cercata e indirizzata. Starhotels porta un messaggio di ottimismo alle agenzie di viaggi riunite a Grottaferrata per il congresso di Fiavet Lazio. “Durante questo anno e mezzo - spiega Laura Baroncelli, director of group sales della catena alberghiera - abbiamo imparato a capire come si muove la domanda e a direzionarci immediatamente dove c’è una possibilità anche minima di business”.



Ma adattarsi a una clientela che oggi si muove “a ondate” ha però significato garantire maggiore flessibilità, su tutti i fronti. "Al momento della conferma - indica Baroncelli - non chiediamo alcun acconto per l'evento e diamo la possibilità di cancellarlo fino al sotto data".



A cambiare è anche l’approccio alla clausola di forza maggiore. “Quando abbiamo sperimentato tutta la mole di cancellazioni del 2020 abbiamo deciso di giocare d'anticipo: assicurare ai nostri partner che, di fronte a impedimenti che fanno sì che l'evento non abbia luogo, ci sarà sempre la possibilità di riprogrammarlo o di riavere i soldi indietro. Un approccio - aggiunge - che faremo nostro anche nei primi mesi del 2022".

Amina D'Addario