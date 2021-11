08:02

Sta per arrivare una rivoluzione nel mondo dell’hotellerie. Il Dl 152 del 2021 di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l’aggiornamento dei criteri di classificazione entro i prossimi tre anni.

Nello specifico, riporta Corriere.it, entro il 31 marzo del 2025 il Ministero del Turismo dovrà emeanare un decreto che ridefinisca i gli standard minimi per l’assegnazione delle stelle.



Cosa cambierà

Le attività che offrono servizi di ospitalità - precisa il quotidiano - dovranno adeguarsi alle capacità ricettive dei territori, in linea con i sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello internazionale.



La trasformazione potrebbe essere supportata dalle risorse in arrivo con il Pnrr.