Garibaldi Hotels cresce nelle dimore storiche: new entry Borgo Pulciano

11:42

Un borgo medievale trasformato in polo turistico di grande fascino. È Borgo Pulciano la new entry di Garibaldi Hotels in Umbria. La struttura, operativa da questa settimana, si trova a Montone, in provincia di Perugia, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia.

Pubblicità

“Entriamo in un territorio con una forte vocazione al turismo internazionale - commenta il direttore generale di Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete -, un territorio che identifica lo stile di vacanza made in Italy con buon cibo, relax, arte, cultura e bellezza. L’Umbria, inoltre, ha saputo conquistarsi un ruolo di primo piano anche per i grandi eventi che attirano molti turisti, oltre per il wedding tourism. Sono tutti elementi preziosi per dare a Borgo Pulciano un posizionamento forte e valorizzare al meglio l’identità del luogo e le numerose esperienze che qui si possono vivere”.



Relax ed esperienze nel territorio

La struttura, completamente immersa nella natura, comprende 6 casolari che ospitano camere e appartamenti, un ristorante, un’azienda agricola con fattoria didattica, sala meeting per eventi e cerimonie che possono ospitare oltre 200 persone, e poi ancora due piscine, un parco giochi per bambini, ampi spazi esterni e percorsi salute dove praticare sport all’aperto tra i giardini e i sentieri che circondano la proprietà.



“In tema di esperienze - aggiunge Prete - noi abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione in particolar modo sull’equitazione, la pesca sportiva e i percorsi gastronomici per promuovere le peculiarità di questo scorcio di territorio”. Borgo Pulciano si trova, infatti, in una posizione strategica per visitare Urbino, Gubbio, Perugia, Città di Castello, il Lago Trasimeno o immergersi nella spiritualità di Assisi e Cascia. Con l’ingresso di Borgo Pulciano nel proprio portfolio di strutture in gestione Garibaldi Hotels cresce nel segmento dimore storiche dove è già presente con l’albergo diffuso Dimora Sant’Anna di Carovigno (BR).