12:41

L’industria alberghiera europea è seriamente preoccupata per la recrudescenza dei tassi di infezione e per le restrizioni. Nel corso dell’83a Assemblea generale Hotrec, svoltasi a Lione, si legge su Hotelmag, le discussioni si sono concentrate su come evitare ulteriori perdite e aiutare le aziende a sopravvivere e rimanere vitali.

“Negli ultimi due anni il settore ha mostrato una notevole resilienza e rispettato pienamente le misure e i protocolli di salute e sicurezza per continuare ad accogliere gli ospiti – osserva l’associazione -, tuttavia, mentre l’emergenza Covid entra nel suo ventesimo mese, le strutture ricettive sono ancora le più colpite.



Il peggio della crisi non è alle spalle: la pandemia non è finita e molte attività non si sono completamente riprese, come i viaggi d’affari e il segmento Mice, e continueranno a soffrire per un periodo imprecisato”.



Ribadendo, poi, l’impegno per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di sostenibilità, digitalizzazione e mantenimento della forza lavoro, l’associazione ombrello europea, di cui Federalberghi è tra i soci fondatori, ha ammonito che, per raggiungere questi traguardi, si debba innanzitutto garantire la sopravvivenza delle imprese. I delegati dell’Assemblea generale hanno unanimemente convenuto che il settore ha bisogno di un sostegno finanziario urgente per sopportare una nuova ondata di restrizioni e un sostegno a medio termine per far fronte a future battute d’arresto e facilitare la transizione digitale e sostenibile. Non da ultimo è stato sottolineato come sia fondamentale coordinare ulteriormente le misure e gli sforzi contro il Covid-19 a livello europeo, con il pieno impegno e sostegno degli Stati membri dell’Ue.