di Stefania Galvan

08:05

Un nuovo modo di fare ricettività a Venezia, che coniuga design e accoglienza in una dimora signorile, a due passi da Piazza San Marco. È nato con questo intento Palazzo Pianca, il progetto voluto dall’azienda veneta specializzata nei complementi di arredo. Non una semplice struttura ricettiva di lusso, dunque, ma un’oasi di relax ed eleganza e soprattutto un luogo di incontro e ricerca, come spiega il presidente di Pianca, Aldo Pianca (nella foto): “Abbiamo immaginato un Research Hub - sottolinea - per indagare il concetto di ospitalità, oggi in continuo divenire e soggetto a profondi cambiamenti. Osservare da vicino, e dall’interno, il linguaggio dell’accoglienza è una grandissima opportunità per noi: un espediente che ci permette di introdurre e proporre sempre nuove soluzioni in ambito hospitality”.

Un laboratorio in fieri

La struttura è intesa dunque come un laboratorio, un centro di sperimentazione che si propone di studiare le tendenze per l’accoglienza: “ Il nostro obiettivo - spiega Pianca - è capire a fondo come l’ambito dell’ospitalità si evolva e di che cosa abbia bisogno per crescere. Il progetto è destinato per questo a modificarsi nel tempo, seguendo le tendenze e i nuovi modi di viaggiare”.



Oasi di relax e lusso

Palazzo Pianca, vicinissimo a Piazza San Marco, tra la Chiesa di Santa Maria del Giglio e il Canal Grande, è all’interno di una dimora signorile del XVI secolo e conta 16 camere e 2 mini appartamenti.



“Interni ed esterni – specifica il presidente - hanno un legame speciale: abbiamo voluto che gli spazi fossero fortemente connessi alla città di Venezia la cui presenza, infatti, si riverbera negli ambienti. Abbiamo messo a punto questo rapporto attraverso colori e cromie che rimandano alle facciate della città”.



Le suite - Peacock Suite, Giglio Suite, Mezzanine Suite - si caratterizzano per l’ampiezza e l’apertura degli ambienti, con salotto e camera da letto. I tessuti e i colori brillanti sono la peculiarità delle camere Deluxe - Botanic Deluxe, Penthouse Deluxe Blue & Brown e Artist Deluxe -, mentre le camere Classic ospitano anche scrittoio e guardaroba a vista abbinati a tonalità calde e luci soffuse. Un rooftop conclude il progetto, offrendo una vista panoramica della città di Venezia.



Mix tra antico e moderno

“Nel palazzo - spiega Pianca - abbiamo voluto fare emergere il connubio tra elementi contemporanei e preesistenze, il dialogo tra gli arredi Pianca e l’architettura signorile del XVI secolo. Palazzo Pianca accoglie tonalità calde e avvolgenti, colori brillanti e preziosi, e al contempo cromie neutre e più serene. Volevamo ambienti eclettici che mantenessero inalterata l’eleganza e la ricercatezza che l’azienda trasmette”.