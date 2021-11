Radisson Collection, apre a Venezia il quarto hotel italiano

15:31

Apre le porte nel cuore di Venezia Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venice, il quarto indirizzo di Radisson Collection in Italia.

Ubicato nel Ghetto ebraico e costruito nel XVI secolo, il Palazzo Nani è stata la residenza della famiglia Nani.



Un lungo lavoro di ristrutturazione durato 33 mesi, approvato dal Comitato delle Belle Arti, ha trasformato il palazzo, su progetto dello Studio Marco Piva, in un Radisson Collection Hotel a cinque stelle, preservando al contempo gli elementi decorativi e architettonici originari della facciata e degli interni, in particolare degli ornamenti storici, degli stucchi, dei dipinti alle pareti e ai soffitti.



La struttura

La struttura dispone di 52 camere, alcune con vista sul Canale di Cannaregio, progettate e arredate con grande cura per donare agli ospiti un senso di serenità e raffinatezza. La decorazione interna conserva gli stucchi e gli affreschi storici attribuiti allo scultore Alessandro Vittoria, che, nel 600, ristrutturò anche il palazzo.



Tra gli altri punti di forza dell'hotel, un giardino, una sala riunioni privata, uno spazio che può ospitare fino a 80 persone e il Zoja Wine Bar & Terrace.