Federalberghi Garda Veneto lancia ‘ComeToWork’ per il personale proveniente da Paesi extra Ue

15:34

Con il Decreto Flussi, operativo dal 27 gennaio, il Governo ha aperto alle opportunità di lavoro in Italia per i cittadini extra Ue. Federalberghi Garda Veneto ha dunque aperto il servizio ‘ComeToWork’ proprio rivolto a chi cerca personale al di fuori dei confini comunitari.

“La presa in carico - si legge nella nota - avviene direttamente da parte dello staff dell’associazione e dalla consulente del lavoro Maria Luisa Formaggioni, la quale si occuperà di verificare la pratica e di seguirla fino alla sua conclusione. Agli associati è già stata inviata una apposita check list utile per raccogliere le informazioni essenziali sulla normativa, la lista dei documenti necessari per espletare i vari passaggi e la tempistica di azione”.



Il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni aggiunge: “Si tratta di una gestione professionale, completa, che supporta le nostre aziende nelle incombenze burocratiche spesso complicate e le libera dall’incertezza di aver seguito l’iter corretto nella presentazione della domanda”. E precisa: “La difficoltà di reperire personale si è sentita pesantemente durante la scorsa stagione, un problema che ha messo in crisi molte aziende. Stiamo quindi operando per prevenire e limitare al massimo le difficoltà della prossima”.