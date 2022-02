Nh Hotel Group apre il primo albergo di lusso in Qatar

08:00

Nh Hotel Group ha annunciato l’inaugurazione del Nh Collection Doha Oasis Hotel & Beach Club, il primo NH Collection in Qatar e il primo hotel upper upscale della compagnia a offrire un beach club tra i suoi servizi.

Con questa nuova apertura, programmata per la metà del 2022, Minor Hotels, azionista di riferimento del Gruppo Nh, amplia la sua offerta in Qatar, dove attualmente gestisce cinque strutture sotto i brand Anantara, Tivoli e Oaks.



La ristrutturazione del nuovo hotel, di proprietà della famiglia Darwish, è giunta alle fasi finali. La struttura, che si trova nella zona di Ras Abu Aboud, sulla costa orientale di Doha, è a metà strada tra il centro della città e l'aeroporto internazionale di Hamad, in una posizione ideale sia per i viaggiatori leisure che business.



I lavori di ristrutturazione porteranno a Nh Collection Doha Oasis Hotel & Beach Club un totale di 300 camere Superior e Deluxe e 50 suite. Tra le diverse suite troveranno posto anche sei Emiri Suite di 156 metri quadri, una Presidential Suite di 193 metri quadri e la Royal Duplex Suite di 332 metri quadri.

L’offerta gastronomica includerà sei bar e ristoranti, con una speciale menzione per il rooftop bar.



L’hotel ospiterà anche spa e palestre per uomini e donne, una grande sala multifunzionale di mille200 metri quadri, sale meeting, un business center e spazi per conferenze. La nuova struttura avrà anche un beach club con una piscina circondata da giardini e campi da paddle e sarà dotata di un ampio parcheggio a disposizione degli ospiti dell’hotel.