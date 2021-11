NH Hotel Group, un nuovo sito per i professionisti del business travel

08:00

Un nuovo sito dedicato al business travel e al Mice. NH Hotel Group presenta NH PRO, una piattaforma online che permette di centralizzare e gestire in un unico sito web tutta l’operatività di agenzie, aziende e organizzatori di eventi.

Si tratta di uno spazio digitale nato per semplificare e facilitare il lavoro dei professionisti del bt, offrendo loro la possibilità di trovare soluzioni personalizzate.



NHPRO.com si rivolge a tre target principali: organizzatori di eventi o professionisti che hanno bisogno di location per organizzare meeting ed eventi e camere per far soggiornare i gruppi; aziende che cercano tariffe competitive e vantaggi per i loro viaggi business; agenzie di viaggi che necessitano di un unico spazio web a cui poter accedere per avere le migliori tariffe disponibili.



La piattaforma consente infatti di confrontare le migliori tariffe aziendali o gestire le prenotazioni in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, permette di accedere a NH+Business Program, il nuovo programma lanciato per sostenere il business travel.



“Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova piattaforma NHPRO.com, uno spazio digitale pensato su misura delle diverse esigenze del mondo business – spiega in una nota Ambra Lee Agnoletti, director of business development NH Hotel Group Italia -. Tramite il nuovo portale possiamo mettere a disposizione il meglio dell’offerta del Gruppo e declinarla in soluzioni agili e personalizzate. È il risultato del nostro impegno concreto che ci consente di supportare organizzatori di eventi, aziende e agenzie di viaggio in un momento cruciale come quello del rilancio e ripresa del settore Mice”.