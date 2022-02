The Student Hotel lancia due nuove strutture a Roma e Firenze

11:21

Stanno per arrivare in Italia due nuovi The Student Hotel, a Roma e Firenze, grazie all’accordo della società con UniCredit per un finanziamento a impatto sociale e ambientale di 145 milioni di euro.

Le due nuove sedi per gli alberghi ‘studenteschi’ saranno a Roma San Lorenzo e a Firenze Belfiore e comprenderanno oltre alla realizzazione delle strutture anche piani di riqualificazione dei due quartieri rinnovando le aree a favore delle comunità locali e ampliando la disponibilità di alloggi per studenti in entrambe le città.



Con queste due nuove aperture, TSH raggiungerà un totale di cinque sedi in Italia.



A Firenze lo sviluppo consiste in una struttura di 550 camere con una superficie di oltre 80.000 metri quadri. La costruzione è iniziata lo scorso settembre e dovrebbe concludersi per la stagione estiva 2024. TSH investirà oltre 160 milioni di euro nel progetto. Oltre alle camere d'albergo, al bar, alla palestra, agli spazi di lavoro e al parco pubblico, il complesso di Belfiore comprenderà anche una pista pubblica per la corsa sul tetto dell'edificio.



Per quanto riguarda Roma, la costruzione inizierà ufficialmente a marzo. La conclusione dei lavori dell’hotel, di 396 camere, con una superficie di oltre 22.750 metri quadri e un investimento totale di oltre 90 milioni di euro da parte di TSH è prevista per l'inverno 2023/24. Il complesso comprenderà un ristorante, un bar, aree meeting e di coworking e una palestra, ma anche un parco pubblico di oltre 15.000 metri quadri a ingresso libero.



TSH e UniCredit hanno concordato di includere nel finanziamento condizioni di impatto che prevedono uno sconto sul tasso di interesse che la società alberghiera si è impegnata a reinvestire per fornire a studenti provenienti da situazioni sociali svantaggiate, borse di studio sotto forma di sconti sulle tariffe di locazione. Sace supporta il finanziamento con una garanzia green di 54 milioni di euro.