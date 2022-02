The Emerald Collection: Patrick de Staercke è il gm del Faarufushi Resort & Spa

13:36

Si chiama Patrick de Staercke (nella foto) il general manager a capo dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa, secondo resort maldiviano di The Emerald Collection, che aprirà le porte agli ospiti il 30 giugno 2022, dopo un accurato restyling.

Grazie alla conoscenza approfondita dell’arcipelago maldiviano, acquisita durante la sua pluriennale esperienza nella destinazione, de Staercke rappresenta una figura fondamentale nella fase pre e post apertura di Emerald Faarufushi Resort & Spa. Il general manager avrà infatti l’obiettivo primario di formare un team capace di superare le aspettative degli ospiti internazionali fornendo un servizio d’eccezione in linea con il dna di The Emerald Collection.



Dovrà inoltre posizionare la struttura a livello internazionale quale indirizzo preferenziale per soggiorni 5 stelle in Deluxe All-Inclusive, una formula che comprende nella tariffa del soggiorno innumerevoli attività sportive e di terra e la proposta enogastronomica.



Il resort avrà un’offerta di 80 ville, 4 ristoranti e poi ancora l’Emerald Spa e il Dolphin Kids Club, per citare solo alcuni dei servizi a disposizione della clientela. “Dato il grande successo ottenuto dalla nostra prima struttura, l’Emerald Maldives Resort & Spa - spiega Ermenegildo Scarapicchia, ceo di The Emerald Collection - abbiamo replicato nel nuovo resort servizi quali, ad esempio, il f&b, con oltre 200 etichette di vini pregiati e quattro ristoranti di cucina internazionale: uno asiatico, uno mediterraneo, il beach grill e il main restaurant con proposte che spaziano dalla cucina mediterranea all’asiatica, dell’indiana alla russa”.