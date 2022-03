Garibaldi Hotels raddoppia in Sicilia con il Baraka Village

08:00

New entry in Sicilia per Garibaldi Hotels, che ha annunciato di avere preso in gestione il Baraka Village situato vicino a Scoglietti, in provincia di Ragusa. La struttura entrerà nella linea club della compagnia.

“Dopo Borgo Pulciano, un piccolo borgo in Umbria trasformato in un resort, aggiungiamo un nuovo tassello sul fronte mare in Sicilia dove siamo già presenti con Avalon Sikani Resort – dice il direttore generale Fabrizio Prete -. Stiamo valutando altre strutture, in particolar modo in Calabria che rimane una destinazione prioritaria da integrare nella nostra offerta che al momento copre tutte le regioni strategiche del mare Italia”.



Il complesso è situato a 500 metri dal mare ed è composto da monolocali e bilocali con ingresso indipendente. Completa l’offerta un bar, un ristorante, due piscine e varie opportunità per chi vuole praticare sport.