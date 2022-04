Omnia Hotels, parte la collaborazione con il Porto Turistico di Roma

17:29

Omnia Hotels amplia la gamma di servizi a disposizione dei clienti delle sue sette strutture romane avviando una collaborazione con il Porto Turistico di Roma, un’infrastruttura inaugurata nel 2001 a Sud della foce del Tevere, a 10 minuti d’auto da Fiumicino. Gli ospiti degli alberghi Omnia potranno dunque usufruire dei servizi del porto turistico.

“La nostra attenzione verso la città di Roma - sostiene Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels - ci vede impegnati nell’offrire servizi diversi, non solo agli ospiti dei nostri hotel ma anche a chi vive o frequenta la città. Con questo spirito, sinergie e collaborazioni con realtà diverse sono per noi fondamentali, in un’ottica di crescita legata al territorio e alla sua conseguente valorizzazione".



Le cifre del porto

Il porto, un’oasi protetta da rumore e traffico, include 883 posti barca con la possibilità di ospitare mega-yacht fino 60 metri di lunghezza; 80 negozi per attività commerciali e di ristorazione, centro diving e uffici; circa 1.200 metri di promenade (con pista ciclopedonale) con sbocco sul lungomare di Ostia; oltre 10.000 mq di aree espositive; un anfiteatro di 750 sedute all’aperto; 1.400 posti auto su parcheggi interni ed esterni; cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 tonnellate; uffici e sedi delle forze dell’ordine.



Gli alberghi Omnia

Il portfolio di Omia Hotels comprende oggi: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Imperiale in via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma all’Eur, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, il Rose Garden Palace in via Boncompagni e il nuovo Hotel St. Martin tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza.