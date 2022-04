Marriott inarrestabile: previste 200 nuove aperture in due anni

15:55

Tra quest’anno e il 2023 saranno oltre 200 le proprietà che Marriott International prevede di inaugurare in Europa, Medioriente e Africa, per un totale di circa 38mila camere. Il gruppo, che ha appena aperto The Westin London City, il suo millesimo hotel nella regione Emea, sottolinea il ruolo da protagonista dei brand Select-Service nella crescita europea.

Ecco dunque che marchi come AC by Marriott, Moxy Hotels, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Aloft Hotels, Element Hotels e Four Points by Sheraton rappresentano oltre il 50% degli hotel attualmente firmati e in pipeline nel Vecchio Continente. Riguarda anche l’Italia lo sviluppo di Moxy Hotels che, tra le 26 strutture in portfolio in questa regione tra il 2022 e il 2023, ne prevede anche una nel nostro Paese, a Pompei, oltre al Moxy Liverpool City Centre e al Moxy Paris East.

Destinato a fare il suo ingresso in Europa nel 2023, Fairfield by Marriott aprirà due strutture il prossimo anno: Fairfield by Marriott Badhoevedorp Amsterdam Schiphol Airport (nei Paesi Bassi) e Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn (in Danimarca).



Il settore dei soggiorni lunghi

In Europa rimane molto forte anche il settore dei soggiorni prolungati. Lo scorso anno il Gruppo ha aperto 4 Residence Inn by Marriott in Europa e prevede di estendere il suo raggio di azione con altri 15 hotel Residence Inn by Marriott di cui uno in Italia, a Napoli, e altri a Vienna e Parigi, tra il 2022 e il 2023.



Il lusso mediorientale

Passando al Medioriente, in quest’area è forte lo sviluppo dei marchi luxury, che qui rappresentano oltre il 20% delle unità del brand in pipeline nella regione. Le attesissime aperture di quest'anno includono W Dubai - Mina Seyahi ad aprile 2022 mentre a maggio di quest'anno il Gruppo porterà The Ritz-Carlton in Giordania con l'apertura del Ritz-Carlton, Amman.



Il Gruppo continua inoltre a supportare la crescita del settore turistico in Arabia Saudita, prospettando l'apertura di altri 4 hotel di lusso entro la fine del 2023. Nel settore residenziale, invece, Marriott ha recentemente aperto W Residences Dubai - The Palm, dotato di 104 appartamenti su 8 otto palazzi, e prevede di aggiungere 4 ulteriori progetti residenziali in Medioriente tra quest’anno e il prossimo, tra cui The Residences at The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar.



Il debutto in Kenya

Continua, infine l'espansione in Africa; qui la recente firma per il JW Marriott Masai Mara Lodge in Kenya segnerà il debutto del brand nel Paese e nel segmento dei safari di lusso. Tra quest’anno e il prossimo il Gruppo prevede di aprire oltre 20 strutture in Africa. Tra queste, sei a marchio Protea Hotels by Marriott, tra cui il Protea Hotel by Marriott Accra Kotoka Airport che comprenderà 200 camere in Ghana, e il Protea Hotel Fire & Ice! by Marriott Polokwane in Sudafrica. Le aperture previste nella regione includono 5 hotel Four Points by Sheraton, segnando l'arrivo del brand in Ruanda con il Four Points by Sheraton Kigali e la sua espansione in Nigeria con il nuovo Four Points by Sheraton Ikot Ekpene.



"Mentre emergiamo dalla pandemia mondiale, assistiamo alla forte domanda dei proprietari per il portfolio dei 30 brand alberghieri di fiducia di Marriott - ha commentato Jerome Briet, Chief Development Officer, Marriott International, Emea -. Intendiamo continuare a lavorare con i nostri proprietari e franchise per sviluppare progetti più interessanti nelle principali città, nelle aree di villeggiatura e nelle località in cui i nostri clienti vogliono viaggiare".