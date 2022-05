Radisson Hotel Group aprirà altri 330 hotel nel mondo nel 2022

11:43

Saranno 330 i nuovi hotel Radisson in apertura quest’anno nell’area Emea e nella zona asiatica. Lo ha annunciato Radisson Hotel Group nel corso dell’International Hospitality Investment Forum, nel corso del quale il gruppo ha sottolineato come una particolare attenzione si concentrerà sulla zona Apac.

In Europa e Medio Oriente Radisson aggiungerà nei prossimi mesi altre 45 proprietà mentre nell’area asiatica saranno 285 i nuovi hotel in apertura.



Nell’area Emea verrà dedicato un focus particolare all’espansione del marchio lifestyle di fascia media Prizeotel, il primo dei quali sarà nel Regno Unito.



Dal lancio di Radisson Collection nel 2018, il portafoglio del marchio è cresciuto fino a raggiungere oltre 45 proprietà, comprese le recenti aperture a Berlino, Bilbao e Riyadh.



Radisson Blu conta quasi 400 hotel nel suo portafoglio globale, con aggiunte recenti in Spagna, Madagascar, Grecia, Turchia, India e Sri Lanka.



Il marchio Radisson è cresciuto fino a raggiungere quasi 300 hotel in tutto il mondo. Il portafoglio Radisson RED si è esteso a quasi 70 hotel in tutto il mondo.



Dopo il successo di Radisson Individuals nel 2020, il marchio comprende ora oltre 55 hotel operativi e in fase di sviluppo a livello globale.