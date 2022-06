Le residenze di Lucio Dalla nel portfolio Gabetti Short Rent

13:58

G Rent, la società che opera con il marchio Gabetti Short Rent, ha siglato un accordo con Sintattica SeT per la gestione delle residenze di Lucio Dalla e nello specifico di Villa 'Luna Matanaì e dell'immobile 'Le Rondini' nelle isole Tremiti.

"L’operazione - si legge nella nota di G Rent - consentirà ai fan del cantautore italiano e a quanti vorranno alloggiare all’interno dei due immobili un viaggio emozionale nella storia della musica: nella Villa “Luna Matana”, infatti, sono ancora presenti gli strumenti musicali (un pianoforte e una tastiera) che Dalla ha utilizzato per la scrittura della sua musica, traendo ispirazione per l’omonimo album 'Luna Matana' del 2001".





Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent Spa, commenta: “Siamo molto emozionati di poter gestire due immobili appartenuti a Lucio Dalla, con un’operazione che ci consente di proseguire nel nostro percorso di crescita del business, promuovendo le nostre soluzioni di lusso sia in Italia che all’estero. Mettere sul mercato una villa appartenuta a uno dei maggiori cantautori italiani, con la possibilità per i villeggianti di respirare, vedere e toccare con mano le atmosfere, gli ambienti e gli stessi strumenti musicali dell’artista, siamo certi che attirerà l’interesse sia dei suoi fan che di molti appassionati di musica, sia italiani che stranieri".