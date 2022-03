G Rent e Alpitour, la partnership entra nel vivo: online il portale Villas.turisanda

17:27

La partnership tra G Rent Spa (Gabetti Short Rent) e Alpitour entra nel vivo. Hanno debuttato oggi il sito Villas.turisanda.it e una nuova sezione sul portale B2B EasyBook, frutto dell’intesa biennale in esclusiva globale tra i due player.

Il portale Villas.turisanda.it si rivolge direttamente alla clientela finale, mentre EasyBook è dedicato alle agenzie di viaggi. Entrambi consentiranno al brand ‘Made by Turisanda’ di promuovere il turismo di lusso nelle ville esclusive dislocate in Italia e nel resto del mondo.



Nella partnership rientra anche la commercializzazione congiunta di ‘Borgo delle Stelle’, esclusivo complesso immobiliare sito a Porto Cervo, composto da 14 ville di lusso con piscina privata con vista sull’arcipelago di La Maddalena. Le 14 ville private verranno inaugurate a giugno 2022, caratterizzate da un design moderno, mescolato a elementi tradizionali; disporranno tutte di giardino e piscina privata e potranno accogliere da 6 a 12 ospiti per vacanze di lusso.



“È con grande soddisfazione – dichiara in una nota Sonia Nuvolari Scarpa, strategy & development director di G Rent Spa - che annunciamo la piena operatività dei nuovi portali specializzati nella commercializzazione delle esclusive ville di lusso che possiamo vantare nel nostro portafoglio, a partire dal complesso ‘Borgo delle Stelle’, 14 Ville di lusso in Sardegna, Costa Smeralda, dove all’eleganza e bellezza delle soluzioni, si coniuga un prezzo mediamente accessibile rispetto alla destinazione così esclusiva. Questa collaborazione è uno step fondamentale nel nostro percorso di crescita che, in questa fase, ci vede partner di Alpitour e che, siamo certi, ci aiuterà a rilanciare il mercato turistico sia nel nostro Paese, sia in tutto il Mediterraneo e anche oltreoceano”.



Quella con G Rent, conclude Paolo Guariento, responsabile specialties & goal oriented del Gruppo Alpitour, “è una partnership che ha trovato affinità sin dai primi colloqui. L’intento comune è lo stesso, offrire ai nostri clienti un servizio estremamente curato nell’approccio e nel prodotto che vendiamo e Made by Turisanda è il Brand perfetto per soddisfare le passioni e i desideri dei nostri clienti. A supporto dei portali, ci sarà un nutrito team di specialisti espressamente formati nella vendita delle ville e a completa disposizione di clienti e Agenzie di Viaggio, per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. È una collaborazione che ci permetterà di andare a presidiare un segmento di mercato nuovo e che siamo certi avrà una forte espansione nei prossimi anni”.