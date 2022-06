Ezio Indiani riceve l'onorificenza di Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana

17:30

Ezio A. Indiani, direttore generale dell’hotel Principe di Savoia di Milano, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Dal 2010 Indiani è anche delegato nazionale Italia di Ehma, di cui è stato presidente europeo per il mandato 2019-2022.

Indiani è già stato insignito di varie onorificenze e nel corso della sua carriera ha maturato in ambito internazionale una grande esperienza nel campo dell’hôtellerie di lusso, lavorando per alcuni tra i più prestigiosi alberghi del mondo.



Alla guida dell’hotel Principe di Savoia dal luglio 2005, Indiani ha iniziato la sua carriera in Germania e a Londra. Tornato in Italia con il Gruppo Hilton, ha lavorato nel settore della ristorazione al Milan International Hilton e al Cavalieri Hilton di Roma. Dopo nuove esperienze maturate all’estero al Casa de Campo nella Repubblica Dominicana e all’Hyde Park Hotel di Londra, ha assunto la direzione generale dell’Hotel Eden a Roma del Gruppo Forte, per conto del quale ha diretto anche il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi e per parecchi anni l’Hotel des Bergues a Ginevra. Dopo un periodo al Villa d’Este a Cernobbio, la nomina a general manager del Principe di Savoia.

Nella foto, da sinistra Stefano Bolognini, assessore alle attività produttive della regione Lombardia, Ezio A. Indiani, il prefetto Renato Saccone.