11:58

Allegroitalia Torino Spa passa all’attacco. Il gruppo che gestisce il Golden Palace di Torino - il 5 stelle che dovrebbe chiudere definitivamente il 15 settembre, data in cui scatterà il provvedimento di sfratto - spera di poter evitare il fermo dell’attività.

“Abbiamo chiesto un intervento tempestivo a Comune e Regione - ha fatto sapere attraverso un comunicato - così da evitare la chiusura e il licenziamento dei dipendenti. A oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma siamo certi di ottenere un valido supporto dalle istituzioni”.



E Allegroitalia ricorda come, nei mesi più bui della pandemia, l’albergo abbia accolto i pazienti inviati dall’Asl, mentre nell’ultimo periodo ha ospitato i rifugiati della guerra in Ucraina.



Futuro incerto

Tuttavia, spiega il Corriere della Sera, le organizzazioni sindacali si mostrano meno ottimiste sull’esito della trattativa. “Da giugno chiediamo un incontro – afferma Enea Schipano di Filcams Torino -, ma nessuno ci risponde. Le banche ci hanno detto che il futuro dei lavoratori non è una loro responsabilità. Sembra che solo i 90 dipendenti siano interessati al futuro della struttura”.

Nel frattempo i proprietari stanno cercando un operatore interessato a subentrare nella proprietà e che sia in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali e fornire un servizio all'altezza della struttura.