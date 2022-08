Furti in hotel: gli oggetti più rubati dagli ospiti

16:15

Gli asciugamani si confermano il grande classico dei Lupin d’albergo. Come ogni anno lastminute.com ha diffuso la classifica degli oggetti più rubati in hotel, sulla base di un sondaggio realizzato coinvolgendo 500 strutture in tutto il mondo.

La pratica è piuttosto diffusa. Il 95% degli albergatori intervistati dichiara, infatti, di aver subito almeno un furto. E il conto dei danni si aggira in media sui 5mila euro l'anno per gli hotel di classe media e sui 20mila per quelli di lusso.



Gli oggetti più rubati

In testa agli oggetti più desiderati dagli ospiti si confermano gli asciugamani (87%), seguiti dai prodotti beauty (60%) e da stoviglie e posate (52%).



La classifica continua con le pantofole (39%) accappatoi (34 %), telecomandi (28%) e biancheria da letto (23 %).



Ci sono poi ladri 'più eccentrici', che prediligono appendiabiti (17%); asciugacapelli, lampadine e lampade; sveglie (5%); telefoni (3%); bollitori e batterie (3%); piante e tende.