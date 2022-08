Radisson aumenta l'offerta in Marocco con un Blu Resort a Saidia

08:23

Quinta struttura in Marocco per Radisson Hotel Group con l’apertura del Radisson Blu Resort, Saidia Garden, posizionato su una delle spiagge più apprezzate del Paese, che si estendono per 14 chilometri.

Il complesso sarà dotato di 150 camere suddivise in sei differenti categorie, tutte dotate di terrazze panoramiche private. Tra le caratteristiche le Superior e le Family Stay Rooms che consentono agli ospiti di avere collegamenti interni.



L'hotel include un programma Kids & Co appositamente progettato, che intrattiene i giovani ospiti con attività per tutte le età, tra cui una mini discoteca, due club per bambini e un club per adolescenti. È disponibile anche un programma per tutta la famiglia, che offre itinerari emozionanti per tutte le famiglie da godere insieme. Tra gli altri servizi vi sono una piscina all'aperto, un centro fitness coperto, un bar, il lavaggio a secco, il servizio di babysitter e il servizio di autonoleggio in loco.