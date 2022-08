Nobu Hospitality sbarca a Tulum

15:55

Nuova location messicana per Nobu. Il marchio di lifestyle di lusso di Robert De Niro, in collaborazione con Rcd Hotels, aprirà una nuova struttura a Tulum: si tratterà di un hotel, ristorante e residence.

La new entry rappresenta il 30esimo hotel a marchio a livello globale, come riporta travelmole.com, e il sesto progetto frutto dell'accordo tra Nobu e Rcd.



La struttura disporrà di 200 camere tra cui 12 ville, oltre a un ristorante. uino spazio per le riunioni e location per eventi e matrimoni. Completano il progetto un centro fitness e una spa.



Tra gli hotel Nobu già operativi, quello di Miami Beach, Malibu, Palo Alto, Los Cabos e Chicago.