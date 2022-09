UniCredit aderisce alla convenzione tra MiTur, Abi e Cdp a sostegno del turismo

12:24

UniCredit ha aderito con immediatezza alla Convenzione siglata tra ministero del Turismo, Cdp e Abi, che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati, per un totale di 1,4 miliardi di fondi in favore delle imprese turistiche del Paese, a valere sul ‘Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’.

In base all'accordo UniCredit metterà a disposizione delle imprese del settore turismo finanziamenti a condizioni agevolate, di durata sino a 15 anni, e mobiliterà un ulteriore miliardo di euro per supportare gli investimenti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, in linea con le finalità del Pnrr. Le linee di credito si aggiungono al plafond da...