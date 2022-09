Nh Collection Milano City Life: ecco i punti di forza

di Gaia Guarino

Nh Collection Milano City Life, dopo l’apertura dello scorso 4 giugno, è stato ufficialmente inaugurato. L’hotel sorge in uno dei quartieri più moderni del capoluogo lombardo, a due passi dai grattacieli di City Life e dal MiCo.

L’idea di fondo, come spiega Michele Reginaldi, architetto responsabile del progetto per lo studio Quattroassociati, è stata proprio quella di valorizzare un luogo che era un punto di riferimento della zona.



Per il gruppo Nh si tratta della dodicesima struttura milanese. “Nh Collection Milano City Life è iconico, unico nel panorama nazionale - commenta Riccardo Bombaci, general manager di NH Collection Milano City Life -. L’hotel si compone di due edifici - la chiesa e la torre -, conta 185 camere di cui 175 nel blocco principale e 10 suite duplex sopra le navate della ex chiesa”.



Fil rouge è il Made in Italy, dagli arredi all’illuminazione passando per la cucina, alla base vi è il concetto di ‘sartorialità’ tipico di Milano. Fiore all’occhiello è il rooftop con una piscina a sfioro.



La risposta del pubblico nel corso dei primi 3 mesi è stata ottima, anche grazie al boom turistico di Milano che come sottolinea Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha registrato un +7% sugli arrivi di luglio rispetto al 2019 e un +11% su agosto nonostante la mancanza di russi e asiatici.