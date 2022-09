Wyndham nel business dei soggiorni lunghi: in Texas il primo indirizzo

12:55

Si chiama provvisoriamente ‘Project Echo’ il nuovissimo brand di Wyndham Hotels & Resorts per i soggiorni lunghi. Il gruppo ha appena inaugurato a Plano, in Texas, la sua prima proprietà per questo tipo di vacanze.

Il progetto pilota verrà ultimato nel 2023 e avrà 124 soluzioni abitative, il 74% affittabile anche per lunghi periodi. Diverse le tipologie, dai monolocali alle camere con angolo cottura. “Si tratta di un momento fondamentale per Wyndham – spiega Geoff Ballotti, presidente e ceo del gruppo -: la domanda di alloggi per soggiorni prolungati continua a crescere e sta destando l’interesse anche degli sviluppatori”.



Il business plan, spiega TopHotelNews, prevede una pipeline totale di 72 hotel da sviluppare entro la fine del secondo trimestre 2023.