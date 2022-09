Passera, Lario Hotels: “Un progetto al Sud per il brand Vista”

19:30

Portare il lusso dove ancora non c'è. È questo l'obiettivo di Lario Hotels che ora più che mai crede nel suo brand Vista. Un marchio che nasce nel 2018 con l'apertura del Vista Palazzo Lago di Como e successivamente replicato a Verona con il Vista Palazzo.

"È un brand che sta andando bene e adesso abbiamo un terzo progetto in Sud Italia - spiega Luigi Passera, ceo di Lario Hotels -. Nei nostri hotel proponiamo gli standard internazionali e i prezzi tipici del luxury, e teniamo in considerazione la fluidità delle nuove tendenze".



L'elemento chiave su cui si basa il modello di Vista è il 'no season', un prodotto da fruire in qualunque momento dell'anno per godere appieno dei servizi e di quanto offre la destinazione, mete peraltro apprezzatissime dalla clientela straniera. "Guardando al futuro del marchio, penso che il mercato italiano farà fatica a crescere nelle nostre strutture", conclude Passera. "La valutazione parte sia considerando le tariffe che applichiamo sia perché operiamo in destinazioni che sembrano interessare poco ai nostri connazionali". G. G.