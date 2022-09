Sandals Resorts, il ritorno degli italiani traina gli investimenti

di Alberto Caspani

Raggiunti gli obiettivi del 2022 già a metà estate, Sandals Resorts International proseguirà la sua strategia di espansione anche il prossimo anno. La conferma viene direttamente da Christian Casagrande, sales manager Southern Europe (nella foto). "Il bilancio sarebbe potuto essere ancora superiore - spiega - se gli italiani avessero avuto modo di viaggiare senza impedimenti già dallo scorso marzo. L'altissima richiesta delle nostre 16 strutture, in particolare quelle di Antigua, Bahamas, nonché Turks & Caicos, conferma il mercato tricolore fra i più importanti d'Europa insieme al Regno Unito, con una permanenza media di 6 notti e un budget minimo di 4.500 euro a coppia".

Attenzione alla sostenibilità

Motore della rapida ripresa post-pandemica è ancora l'apprezzatissima formula 'luxury included' per le strutture destinate alle sole coppie, ma con un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità: grazie al coinvolgimento dell'Ajax calcio, ad esempio, scarti come plastica e reti dei pescatori sono state trasformate in porte da football per avvicinare i bambini allo sport.



"Completato a gennaio il restyling del Sandals Royal Bahamian e inaugurato il Sandals Royal Curaçao lo scorso giugno - aggiunge Casagrande - il 24 maggio 2023 apriremo l'annunciato Sandals Dunn's River. Nel corso dell'anno doteremo poi il Sandals Regency La Toc di 20 nuove camere, così come di altre 25 il Sandals Halcyon Beach".