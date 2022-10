Marriott in Repubblica Dominicana: il debutto del marchio W Hotels

10:35

Prosegue l’espansione di Marriott International in America Latina. Dopo l’acquisizione, per 100 milioni di euro, dei 5 marchi Mexican City Express (per un totale di 52 hotel e 17mila camere), che lo ha portato a diventare il gruppo più grande dell’area, il gigante dell’hospitality ha messo gli occhi sulla Repubblica Dominicana firmando un accordo con Grupo Puntacana e MAC Hotels per iniziare la costruzione del W All-Inclusive Punta Cana a Uvero Alto, una struttura adults only che Marriott prenderà in gestione e che segna il debutto del brand W Hotels nel Paese, oltre a essere uno dei primi resort del marchio a livello globale.

I servizi

Disporrà di 349 camere con balcone e piscine, oltre a diverse suite.

"Punta Cana - sostiene a TravelPulse Laurent de Kousemaeker, Chief Development Officer di Marriott - è la destinazione perfetta sia per il marchio W Hotels che per un resort di lusso all-inclusive”.



Tra i servizi un centro benessere con 11 sale per trattamenti, un'area commerciale, tre piscine con bar a bordo piscina e undici aree ristorative. La costruzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, con la prospettiva di aprire nel 2025.



L'accordo fa parte della strategia di diversificazione e crescita del Grupo Punta Cana, che ha già contribuito allo sviluppo di oltre 40mila camere d'albergo nella zona, mentre per MAC Hotels l'investimento rappresenta il terzo progetto nel Paese.