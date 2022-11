Dorelan, Izzi: “Il riposo degli ospiti valore aggiunto fondamentale per l’hotel”

15:15

Dorelan continua a investire sul futuro con soluzioni in linea con i tempi e con le nuove esigenze della clientela. “Oggi il viaggio è alla portata di tutti - osserva Emiliano Izzi (nella foto), direttore commerciale Dorelan Hotel -, ma quello che si vuole, quando si raggiunge una destinazione, è ‘rimanere stupiti’: dal servizio agli arredi, ma anche dal ‘dormire bene’. La nostra operazione, quindi, è stupire il cliente in questo senso, portando vantaggi all’hotel, che può creare un valore positivo, da comunicare efficacemente. Le catene alberghiere, i grandi gruppi lo hanno capito: con migliaia di posti letto nel mondo, tutto questo li ripaga in fedeltà”.

Il manager ha le idee chiare sugli sviluppi per il futuro, anticipati durante l’ultima edizione di SIA Hospitality Design. “L’edizione 2022 di SIA Hospitality Design si è chiusa con grande soddisfazione e conferma che l’abbinamento con TTG Travel Experience è stata una mossa azzeccata”. Izzi promuove a pieni voti la manifestazione IEG dedicata all’hospitality, di cui l’azienda è bedding partner. Un ruolo di primo piano, che le ha consentito di registrare una sostenuta affluenza, al proprio stand, di clienti storici e potenzialmente nuovi, responsabili acquisti di catene o strutture turistiche, forte anche del trend che vede i sistemi letto al centro dell’interesse di albergatori e progettisti, convinti che il riposo dell’ospite sia diventato un valore aggiunto su cui investire. Esigenze alle quali Dorelan ha scelto di rispondere con un ampio ventaglio di prodotti esposti.



Dorelan vanta inoltre una massiccia presenza nel settore crociere, “particolarmente importante - sottolinea Izzi -, anche perché la permanenza media del soggiorno sulla nave è mediamente più alta rispetto a quella dell’hotel, dando così modo all’ospite di sperimentare e trovare il bedding ideale”. S.P.