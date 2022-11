Miami: demolito l’Hotel Deauville amato da Kennedy, Beatles e Sinatra

10:04

È terminato in pochi istanti un pezzo di storia di Miami. L’Hotel Deauville è stato demolito domenica scorsa. Costruito nel 1957 secondo i canoni dello stile architettonico che all’epoca veniva chiamato ‘MiMo’ o ‘Miami Modern’, l’albergo ha ospitato nelle sue stanze personaggi illustri dello showbiness e della politica internazionale. Tra questi i Beatles, John F. Kennedy e Frank Sinatra.

Pubblicità

A spiegare le ragioni della sua demolizione è stato il sindaco di Miami, Dan Gelber. In una e-mail inviata ai cittadini, riportata dal The New York Times, ha spiegato che “la città ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria con i suoi proprietari, che l’hanno lasciato in rovina per cinque anni”. Il Deuville, ha continuato, “doveva essere demolito perché diversi funzionari e i giudici ci hanno detto che non era sicuro”.