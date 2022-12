Leonardo Hotels, raggiunti i tassi di occupazione del 2019

14:45

Un trend di crescita costante quello che registra Leonardo Hotels. Nel 2022 il brand alberghiero registra tassi di occupazione ai livelli del 2019 con una media dell'83% rilevata tra tutte le strutture in Italia.

Le località minori e a vocazione leisure sono tra quelle che hanno accolto il maggior numero di turisti e si è comunque registrata una crescita delle prenotazioni in tutti gli hotel del brand.

Le strutture che hanno registrato le migliori performance in termini di tasso di occupazione medio sono il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center, con tassi rispettivamente del 78% e del 79%.



Gli ospiti

Per quanto riguarda la nazionalità degli ospiti, i turisti italiani sono stati i più attivi a livello di prenotazioni, mentre tra i viaggiatori internazionali, sono aumentate le presenze da Germania, Israele e Stati Uniti.



Diversi anche gli eventi organizzati negli spazi di Leonardo Hotels.

"Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia, con l'83% di occupazione nei 3 trimestri successivi. I tassi medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019, segnando l'anno migliore ad oggi a seguito del Coronaviru - spiega Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary -. Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le strutture di Leonardo Hotels un partner e un punto di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi".