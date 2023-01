08:03

In base all'ultimo Hotel Investment report stilato da Colliers, nel 2022 in Spagna si è raggiunta la cifra record di 3 miliardi 279 milioni di euro di investimenti alberghieri, il terzo miglior record della storia.

Come riporta Hosteltur, in dettaglio, sono stati 133 gli hotel venduti hotel e 17mila 754 le camere oggetto di transazioni.

La cifra totale degli investimenti nel 2022 ha superato del 3,1% i 3 miliardi 180 milioni di investimenti del 2021.



A seconda della tipologia alberghiera, nel 2022, e dopo un 2021 “atipico” l' investimento è tornato a focalizzarsi sul segmento vacanza (58% dell'investimento totale), in linea con il trend che lo aveva caratterizzato dal 2016.



Le Isole Baleari hanno concentrato il maggior volume di investimenti, poiché sono state registrate 33 operazioni per un valore di 913 milioni di euro, vicino al massimo registrato nel 2018 (947 milioni di euro). I risultati sono stati influenzati da operazioni di volume come il portafoglio di hotel gestiti da Alua a Maiorca e Ibiza che è stato acquistato dal Gruppo Fattal, a cui si aggiunge la cessione del gruppo Ferrer Hoteles al fondo Cerberus. Come asset individuale spicca l'acquisto del 7Pines Ibiza Resort, acquisito da Engel & Völkers.



Malaga ha superato le isole Canarie per volume di investimenti, con un totale di 572 milioni di euro.Tra le operazioni degne di nota c'è l'acquisto da parte di HI Partners, il veicolo di investimento alberghiero di Blackstone, dell'hotel Mett Marbella.

Nel caso delle Canarie sono state realizzate sei operazioni per 175 milioni di euro, tra cui l'acquisto dello Sheraton La Caleta da parte del fondo Signal Santander European Hospitality.



Colliers ha poi sottolineato che, lo "spettacolare volume di investimenti a Madrid” ha portato a 803 milioni di euro, ad oggi il suo record storico.

A Madrid nel 2022 sono state effettuate 19 operazioni, sette delle quali si distinguono per aver superato i 50 milioni di euro di volume. Tra le operazioni più rilevanti si segnalano l'acquisizione da parte di Sancus Capital del 51% delle proprietà messicane Rlh (hotel Rosewood Villa Magna e Bless Hotel Madrid), l'acquisto del Princesa Plaza Hotel e del Faranda Florida Norte Hotel a Round Hill.



Barcellona ha catturato parte della leadership del 2021 ed è stata protagonista di sette operazioni da 225 milioni di euro. Il fondo Union Investment ha acquistato l'hotel Barcelona 1882, mentre Invesco ha acquisito un portafoglio che includeva l'hotel Occidental Barcelona 1929.



La società di consulenza ha infine precisato che i prezzi medi a camera degli alberghi transati "hanno segnato ancora una volta il massimo storico" attestandosi a 168mila 800 euro a camera (+7,0% rispetto al record del 2021).