Gruppo UNA nella rete Valuable per l’inclusività

Gruppo UNA insieme a Valuable Network per l’inclusività. La catena alberghiera italiana è entrata a far parte della rete europea delle aziende socialmente responsabili del settore dell’ospitalità. Un impegno che segna un passo importante da parte dell’azienda verso l’inclusività.



Recentemente tre strutture del gruppo, Versilia Lido | UNA Esperienze, UNAHOTELS Decò Roma e UNAHOTELS Scandinavia Milano hanno ricevuto il marchio ‘Valueable, handing opportunities’ rivolto alle aziende che, tra gli aspetti più importanti, si impegnano a inserire persone con disabilità intellettiva all'interno del proprio organico attraverso stage e/o assunzioni e rispettano le regole previste dal Codice di Condotta legato al marchio.



Per due anni, le tre strutture di Gruppo UNA che hanno aderito a Valueable, promettono di impegnarsi e realizzare servizi mirati alla crescita dell’azienda in maniera socialmente responsabile nel settore dell’hotellerie. Gli hotel membri possiedono il marchio nella versione “bronze” che certifica specifiche condizioni e azioni volte alla non discriminazione e all'inclusione, oltre all’offerta di tirocini a persone con disabilità intellettiva.



“Da anni Gruppo UNA si impegna con azioni a favore della responsabilità sociale d’impresa. Con l’adesione di tre nostri importanti hotel al network di Valueable siamo felici di contribuire ad aumentare le opportunità lavorative per le persone con disabilità intellettiva, integrandole all’interno del nostro organico. Si tratta dei primi tre hotel a ricevere il marchio europeo, ma miriamo ad aggiungere alla rete altre nostre strutture per la promozione di un'ospitalità sempre più attenta alle pari opportunità - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo UNA -. Evolvere creando valore destinato a durare nel tempo è il processo al quale partecipiamo come Gruppo collaborando con iniziative assistenziali, culturali e sportive e guardando a una crescita inclusiva e sostenibile nel lungo periodo”.