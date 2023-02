Gruppo Una oltre le 50 strutture in portfolio, new entry il Galles Milano

15:55

Supera il traguardo delle 50 strutture il Gruppo Una. L’ultimo ingresso in portfolio come gestione diretta, a partire dal primo marzo, è lo storico Galles Milano che si affaccia su corso Buenos Aires e che va a incrementare la proposta upscale della catena, portando a 12 le presenze in città tra hotel, luxury apartments e residence.

“Con questo ingresso – sottolinea il direttore generale Fabrizio Gaggio -, Gruppo Una conferma la sua posizione da protagonista nel capoluogo lombardo aggiungendo un nuovo indirizzo di eccellenza che lo attesta ancora una volta tra i grandi player dell’ospitalità italiana”.



Unahotels Galles Milano, situato in prossimità della fermata della metropolitana Lima e a breve distanza dalla stazione Milano Centrale, è ospitato nella cornice di un elegante palazzo di fine ‘800 in stile liberty ed è dotato di oltre 200 camere e suite.