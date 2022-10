UNA Hotels amplia il portfolio franchising con UNAHOTELS Le Terrazze Treviso

11:06

Un nuovo hotel in affiliazione per il gruppo UNA. Si tratta dell’UNAHOTELS Le Terrazze Treviso Hotel & Residence, 4 stelle superior con il quale il progetto franchising del Gruppo arriva a 15 strutture.

Con questa nuova proposta a Treviso il Gruppo UNA espande la sua presenza in Veneto, dove è già presente con 4 strutture a Venezia. Una collaborazione che contribuisce a diversificare l’offerta di ospitalità, offrendo una struttura perfetta sia per viaggi di lavoro sia per chi desidera trascorrere un weekend alla scoperta del territorio.



Situato in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro di Treviso, dall’autostrada e dall’aeroporto, l’UNAHOTELS Le Terrazze Treviso Hotel & Residence arricchisce l’offerta del brand con un business e Spa hotel di design. La struttura 4 stelle Superior è frutto di un ambizioso progetto di recupero edilizio realizzato dallo Studio di Architettura Marco Piva, che ha dato vita a un edificio multifunzionale. Mette a disposizione 156 tra camere, appartamenti e attici di diverse tipologie, il centro benessere Spa Le Terrazze, una palestra equipaggiata con le più moderne attrezzature Technogym, un ristorante, spazi per eventi e un parcheggio.



Tra i vari servizi, la struttura dispone anche di un meeting centre composto da 3 sale meeting che possono ospitare da 25 a 85 persone con distanziamento richiesto dalla normativa Anti-Covid.