"Una crescita straordinaria che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni".

Sono le parole con cui Elisabetta Fabri (nella foto), presidente e a.d. di Starhotels, commenta con queste parole il bilancio 2022 del Gruppo Starhotels, che chiude l’anno con un fatturato record di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021, pari a 85 milioni di euro.



Da primato anche il volume d’affari, che supera di 1,7 punti percentuali il risultato 2019, anno finora considerato il migliore di sempre per Starhotels. Tra i principali driver del cambio di passo la crescita dell’adr, la tariffa media giornaliera, salita del 36% rispetto allo scorso anno, mentre l’ebitda arriva a 80 milioni di euro, pari al 33% del fatturato, con un incremento di 21 punti percentuali rispetto al 2019.



La via dello sviluppo

Il gruppo, intanto, continua sulla strada dello sviluppo investendo nel riposizionamento di alcuni hotel già in portfolio e in new entry importanti. Tra queste ultime il Gabrielli di Venezia, un albergo storico impreziosito dalla straordinaria facciata in stile veneziano in una location unica su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco e con affacci mozzafiato sull'isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di un’importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.



Appartamenti di lusso

Starhotels, inoltre, sta ampliando il raggio d'azione sviluppando nuovi modelli di business, come quello degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta de Il Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso a Firenze e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex Teatro del Maggio in Corso Italia.



“Per il 2023 – conclude Fabri - ci aspettiamo una crescita ancor più energica a supporto di questi nostri piani di sviluppo, che sono più ambiziosi che mai”.