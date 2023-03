di Lino Vuotto

10:07

"Noi siamo positivi sull’andamento del settore anche se la situazione non è ottimale tra conflitto, inflazione, ecc. Il nostro obiettivo è superare già quest’anno il 2019 dopo avere sfiorato il risultato anche lo scorso anno. Ha influito il turismo americano, che ha portato fatturati pesanti". Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca ha fatto il punta sulla situazione del settore nel primo forum dell’hotellerie di Pambianco in corso a Milano.

“L’Italia è un contenitore piccolo e dobbiamo concentrarci sui turisti altospendenti. Siamo riconosciuti in 5-6 mercati, serve uno sforzo di marketing anche per fare conoscere le realtà meno conosciute – ha proseguito Bocca -. Ed è un invito anche alle catene di lusso ad aprire anche in altre destinazioni oltre che nelle grandi città. Il caso degli americani comunque è emblematico”.



Altro tema quello dimensionale delle imprese: “Quando si va a competere con questi colossi essere piccolo è difficile, servono le aggregazioni anche se c’è un controsenso: le grandi aziende vengono lasciate fuori dai finanziamenti, rivolti alle piccole imprese”.