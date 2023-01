08:06

Oltre 5 milioni di italiani in vacanza nei giorni dell'Epifania, ma oltre un terzo di questi limiterà la durata delle vacanze “a causa degli aumenti divenuti insostenibili”.



Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, traccia un quadro positivo per la domanda turistica a ridosso del 6 gennaio. Ma lancia l’allarme per l'impennata dei prezzi, che sta incidendo non solo sui conti delle imprese, ma anche sulla capacità di spesa dei consumatori.

“Nel complesso potremmo dire che si chiude in bellezza. Se - evidenzia Bocca commentando i dati diffusi in queste ore dall'associazione - non ci fosse però quel 34% di persone che ridurrà la durata del viaggio a causa degli aumenti divenuti insostenibili”.



Sottolineando come oggi siano proprio gli aumenti generalizzati "i veri nemici" del turismo e di tutta la sua filiera, Bocca chiede quindi misure tempestive per invertire la rotta e sostenere la ripresa in atto: "Se c’è un’urgenza nel nostro comparto, e lo gridiamo a gran voce, è quella di porre un freno ai rincari”.

A. D. A.