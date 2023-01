12:57

Sono molto confortanti anche i dati relativi alla prossima festività dell’Epifania per quanto riguarda il turismo. L’analisi effettuata da Federalberghi parla infatti di oltre 5 milioni di italiani in viaggio, prevalentemente all’interno dell’Italia, per un giro d’affari che si annuncia superiore al miliardo di euro.

“Tra i vacanzieri – si legge in una nota -, 1 milione 868 mila si metterà in viaggio per il solo periodo dell’Epifania; 242 mila saranno già in movimento sin da Capodanno mentre 3 milioni e 54 mila avrà programmato la vacanza lunga, ovvero l’intero arco delle festività, da Natale alla Befana”.



Per l’Epifania la durata media della vacanza sarà di 3,3 notti con una spesa pro capite da 572 euro (che salgono a 875 per chi si recherà all’estero). Domina l’albergo (44,3%) per il tipo di alloggiamento, mentre il 30 per cento circa sceglierà casa di amici o parenti.