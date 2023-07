B&B Hotels cresce in Liguria con la new entry di Santa Margherita Ligure

15:18

Una new entry che porta a 64 le strutture italiane, di cui cinque in Liguria, per un totale di oltre 700 in tutto il mondo. Il Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure è entrato a far parte della catena B&B Hotels, ampliando la presenza del gruppo nel territorio regionale dopo le aperture di Genova, Savona e Diano Marina.

La struttura nuova, che dispone di 77 camere matrimoniali, doppie e quadruple con terrazza, è a pochi passi dal porticciolo di Santa Margherita Ligure, in un’oasi verde da cui domina, con i suoi sei piani, la baia. “Grazie alla sua incredibile posizione - commenta Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia - il B&B Hotels Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure è la scelta perfetta per scoprire le meraviglie della Riviera Ligure, un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche come le 5 Terre, Portovenere, Rapallo, Portofino e San Fruttuoso”.



Servizi smart

I servizi smart che la contraddistinguono sono quelli comuni a tutti i B&B Hotels , tra cui la connessione wi-fi illimitata e gratuita e una smart tv con Chromecast integrata. A disposizione degli ospiti anche una piscina di acqua di mare, un solarium, un bar bistro, due sale meeting per 100 persone e diverse terrazze fiorite che si aprono sul panorama del Tigullio. Adiacente all’hotel c’è il diving center.