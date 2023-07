Il brand di Minor Hotels Avani sbarca in Italia con il Palazzo Moscova di Milano

14:37

Debutto in Italia e Spagna per Avani Hotels & Resorts, il brand lifestyle di Minor Hotels. Le novità sono l’Avani Alonso Martínez e Avani Palazzo Moscova, situati rispettivamente a Madrid e a Milano.

Per quanto rigurdarda la struttura italiana, questa sorge tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova e Corso Como. “L’hotel, un edificio neoclassico che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città – si legge in una nota -, è stato progettato dall’ingegnere Giulio Sarti ed emana un fascino senza tempo. Uno charme che si respira nelle 65 camere e suite, ma anche in tutti gli spazi dell'hotel”.



Insieme a The Pantry e alla palestra AvaniFit, Avani Palazzo Moscova ospita anche la spa AmaTi, situata all'interno dei sotterranei dell'ex stazione ferroviaria.