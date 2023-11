Les Collectionneurs diventa Teritoria, la prima community ‘à mission’ nell’hotellerie

09:00

Les Collectionneurs cambia nome. La community di albergatori e ristoratori indipendenti scrive un nuovo capitolo della sua storia trasformandosi in ‘Teritoria’, con un rebranding che racchiude una base comune di impegni per tre grandi sfide: ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro e preservare la biodiversità.

Obiettivi sociali e ambientali che Teritoria intende perseguire nell'ambito delle proprie attività, diventando così la prima community ‘à mission’ nel settore dell’hotellerie e della ristorazione.



Un cambiamento radicale

“Dobbiamo avere il coraggio di essere radicali per inventare un nuovo turismo - commenta Alain Ducasse, Brand President Teritoria -. Un turismo che faccia amare il mondo. Un turismo con un futuro. Diventando Teritoria la nostra community si assume la responsabilità di ripensare la propria attività in virtù di una maggiore sostenibilità”.



Teritoria si impegna ad aiutare i suoi membri, le regioni e i suoi territori a promuovere pratiche virtuose tra i propri collaboratori e partner e ad accompagnare i viaggiatori verso scoperte sostenibili.



Trattandosi di una ‘société à mission’ (forma giuridica francese che identifica una società con specifici obiettivi sociali e ambientali) Teritoria ha istituito uno specifico Comitato che controllerà il raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo organo di governance è composto da un albergatore, un ristoratore, un viaggiatore, un esperto di risorse umane, un esperto di ambiente e un rappresentante del brand. Si riunirà annualmente e avrà il compito di redigere una relazione da presentare all'assemblea generale di fine anno.



La qualità del lavoro

Oltre a essere il primo network concretamente impegnato nella sostenibilità ambientale, Teritoria si attiva anche sul fronte della qualità del lavoro. Tutti gli albergatori e i ristoratori di Teritoria si impegnano dunque a valutare le loro pratiche di gestione interne con Peace&Work, un riconoscimento della qualità di vita sul posto di lavoro. Si tratta di uno strumento di analisi che dà ai dipendenti la possibilità di esprimere un giudizio preservando l’anonimato, e ai datori di lavoro di scoprire come vengono percepite le azioni già in atto, nonché gli eventuali miglioramenti che vorrebbero fossero apportati. In base ai punteggi raggiunti l’azienda ottiene un livello di qualità che va dal Bronzo, al Silver al Gold. I membri di Teritoria devono ottenere almeno il Bronzo.



Sul fronte, infine, della biodiversità Teritoria ha deciso di finanziare progetti afgroforestali in Francia e in Italia. Oltralpe è già stato individuato il partner Agroof (Società Cooperativa e Partecipativa specializzata nello studio e nello sviluppo di sistemi agroforestali in Francia dal 2000) e ogni anno Teritoria donerà loro il 3% del fatturato delle carte fedeltà e dei gift box per finanziare nuovi progetti o supportare quelli già in corso.

Foto: Julien Mouffron-Gardner