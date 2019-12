15:02

"In questi giorni abbiamo riportato il Turismo al ministero dei Beni culturali non per capriccio, ma perché nel nostro Paese il binomio Turismo e Cultura è inscindibile". A motivare il ritorno della T in via del Collegio Romano è stata il sottosegretario al Mibact, Lorenza Bonaccorsi (nella foto), intervenendo alla presentazione a Roma, nella sede di Cassa Depositi e Prestiti, della nuova 'Scuola italiana di Ospitalità' lanciata da Th Resorts con il supporto di Cdp.

"Riconoscere questo binomio non vuol dire che non esistono altri turismi da valorizzare, ma che nel mondo siamo riconosciuti per la grande offerta in questo ambito". A dimostrarlo, secondo l'esponente del Governo, la riforma per l'autonomia dei musei del 2014 che, ha spiegato, "ha contribuito sia alla crescita del numero dei visitatori, ma anche all'incremento della percentuale di ricchezza che essi producono e che, se consideriamo tutti i musei statali vale l'1,6 del nostro Pil".



Riguardo al modello da perseguire, Bonaccorsi non ha dubbi: "Siamo un Paese fragile e il nostro territorio va rispettato. Dobbiamo rinunciare al turismo massificato e ragionare su qualità e sostenibilità".



Amina D'Addario