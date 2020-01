Cafarotti, Roma: “Presto un accordo con le piattaforme per la tassa di soggiorno”

di Amina D'Addario

14:21

Presto anche a Roma la tassa di soggiorno verrà trattenuta in automatico dalle piattaforme come Airbnb. Ad annunciarlo è stato l'assessore capitolino allo Sviluppo Economico e al Turismo Carlo Cafarotti che, in un'intervista a Repubblica, ha indicato quali saranno gli step successivi alla recente approvazione dello schema di convenzione con i portali di intermediazione per gli affitti turistici.

"Siamo in fase di interlocuzione con i player più importanti. Questo - ha sottolineato - è il primo passo per una regolarizzazione del fenomeno a Roma". Soffermandosi poi sugli altri progetti in cantiere, Cafarotti ha spiegato che la giunta "vuole lavorare sul marchio di qualità Roma per strutture di ricezione e ristorazione che meritano e rispettano determinati standard".



Un progetto per l'innalzamento della qualità dell'offerta che, secondo l'assessore, comporterà anche "un accordo con le ambasciate per pubblicizzare sui loro canali le strutture col marchio".