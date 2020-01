Torino, anno da record: sfiorati gli 1,5 milioni di arrivi

12:29

Anno decisamente positivo per il turismo a Torino. Il sindaco Chiara Appendino ha annunciato i dati di chiusura del 2019, che ha registrato in totale 1.481.607 arrivi, pari a un incremento del 6,6% rispetto all’anno precedente. Se rapportati al 2016, invece, i dodici mesi appena conclusi hanno registrato un balzo in avanti di ben il 21,5%; e rispetto a dicembre 2015, lo stesso mese del 2019 è risultato in crescita del 37%.

I numeri sono stati presentati con soddisfazione dal primo cittadino del capoluogo sabaudo, che ha sottolineato anche la buona performance del ricettivo, sia quello alberghiero che quello extralberghiero, oltre alle ricadute positive sul commercio e sulla ristorazione.