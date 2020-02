Festival di Sanremo 2020: alberghi da tutto esaurito

di Paola Trotta

Fenomeno Festival di Sanremo 2020 da tutto esaurito. Dagli hotel alle case vacanza, fino agli appartamenti in affitto, si registra il pienone.

Negli ultimi mesi i turisti che hanno prenotato un alloggio su Airbnb dal 4 al 10 febbraio 2019 è aumentata del 200%.



Per quanto riguarda i paesi d'origine, nel complesso, al primo posto c'è ovviamente l'Italia (33%), seguita da Francia (24%), Germania(6%), Russia (5%), Regno Unito (4%) e Svizzera (3%).



A fare il punto sul mercato delle case in affitto, anche la rete SoloAffitti, che rileva nella settimana del Festival una crescita di oltre il 10% grazie ai flussi turistici che troveranno ospitalità nelle strutture ricettive della città (oltre 5.200 posti letto) e in quelle dei comuni limitrofi.



A fronte dei quasi 5.300 posti letto censiti a Sanremo, di cui il 67% in alberghi, circa l'8% viene coperto da case in affitto.