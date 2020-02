Piemonte, un 2020 nel segno del Barocco

17:21

Il 2020 è l'anno del Barocco. Il Piemonte ha deciso di valorizzare uno dei suoi tesori, lo stile architettonico che più caratterizza il territorio, per promuovere la regione. VisitPiemonte ha sviluppato un piano di comunicazione integrata rientrante tra i 4 temi-chiave del piano di attività per promuovere gli oltre 200 eventi de "L'essenziale è Barocco". Accanto a una campagna di comunicazione, sul tema culturale del Barocco sarà realizzata una grande esposizione prevista da marzo a giugno alla Reggia di Venaria Reale a cura della "Fondazione 1563".

Torino e il cinema

Se il Piemonte si concentra sullo stile Barocco, Torino per il 2020 torna a rivendicare il suo legame con il cinema. Quest'anno, infatti, si celebra il ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte. Parte quindi una ricchissima serie di eventi e iniziative nel capoluogo piemontese tutte legate a questo fil rouge. In particolare, a partire dal 14 febbraio e per tutto l'anno, sarà possibile effettuare un percorso unitario, un tour nei luoghi più iconici legati alla riprese di importanti pellicole realizzate in città: un tour per il grande pubblico, cittadini e turisti, per addentrarsi nella storia cinematografica di Torino attraverso 20 postazioni multimediali.