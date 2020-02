Coronavirus, Jelinic: “Le agenzie non vanno lasciate sole”

14:17

L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova le adv, su cui piovono richieste di informazioni e rimborsi. "Credo che non abbiamo mai acceso un riflettore simile sulle agenzie. Questa è una partita troppo importante e delicata che non possiamo permetterci di perdere" rivela Ivana Jelinic, presidente di Fiavet.

"Al fine di far fronte alla situazione - prosegue - è necessaria un'azione di governo vigorosa. Non si possono lasciare le agenzie sole. Qualcosa si sta muovendo e probabilmente stiamo andando incontro a un decreto ad hoc. Nell'ultima dichiarazione della ministra Azzolina si apprende che, oltre ai clienti, anche le agenzie di viaggi vanno rimborsate".



Fondamentale anche la collaborazione con il Ministero dei Trasporti in quanto uno dei maggiori problemi riguarda le compagnie aeree. "Ho parlato con la ministra De Micheli, abbiamo scritto a Iata, a Enac e ai ministeri, oggi cominceranno a partire le comunicazione alle ambasciate".

Livia Fabietti